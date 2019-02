Fotod: Helsingis tekkis hääletajatest saatkonna ukse taha mitmetunnine järjekord

Eesti saatkonnas Helsingis oli hommikul kaks tuvastuspunkti, kus Eesti kodanikud said ennast registreerida ja vaadati üle, kus nende valimisringkond on. «Keskpäevaks avasime ka kolmanda tuvastuspunkti,» ütles Eesti suursaatkonna konsulaartalituse direktor Liina Viies.

Ta selgitas, et kohe kui nähti suurt rahvamassi, kutsuti esimesse saali nii palju inimesi kohale, kui turvameetmed lubasid ja ruumi oli. «Teise saali, kus toimus hääletus, ei saanud me paljusid sisse lasta, sest hääletus peab olema privaatne,» lausus Viies ja lisas, et saatkonnas tehti kõik, et hääletajad saaksid soojeneda. Pakuti teed ja küpsist ja kommi. Lisaks rääkisid nad inimestele saatkonna ajaloost.

Viies sõnas, et ta käis ka hääletajatele rääkimas alternatiivsetest võimalustest kodus hääletada elektrooniliselt ja homme tagasi tulla. Konsulaartalituse direktor tõdes, et on väga tore näha, et paljud inimesed soovivad oma hääle isiklikult anda ja ei taha kodus seda teha. Probleemideks olid Soome külm ilm ja Eesti suursaatkonna väikesed ruumid. Viies kinnitas, et neil oli kõigest üks valimiskast, kuid tuvastuspunkte avasid nad lõpuks kolm, just tuvastuspunktides kulus kõige rohkem aega.