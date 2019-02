Konkurentide «teene»? Mulle on vihjatud, et materjali Eesti Ekspressi jõudmise taga on Eestimaa Roheliste ja Elurikkuse Erakonna poliitikud. Mõlema esindajad on tauninud Vakra tegevust sotsiaalmeedias. Lekitaja isikul ega motiivil ei olegi tegelikult tähtsust – kui Vakra on tõepoolest plagieerinud, väärib see avalikustamist, ükskõik, kust materjal pärit on.