Graafik: vaata, kus saavad väliseestlased riigikogu valida

Hääletajaid on kokku 35 riigis ja hääle andmiseks on avatud 40 valimiskohta.

Siseministeeriumi andmetel on eelolevatel valimistel hääletamisõigus 77 881 alaliselt välismaal elaval kodanikul ja neil on erinevad hääletamisvõimalused: e-hääletus, välisesinduses ja kirja teel hääletamine. Väliseestlased, kes soovisid kirja teel hääletada, pidid 1. veebruariks esindusse saatma kirjaliku taotluse ja koopia isikut tõendavast dokumendist, pärast mida saadeti neile vastu sedel. Kuna Eestisse jõuavad ümbrikud hiljemalt valimispäevaks, siis ei oska valimisteenistujad öelda, kui palju on sel aastal kirja teel hääletanuid.