«Valimisstuudiost» kõrvale jäänud Elurikkuse Erakond jäi õiguskantsleri toeta

Elurikkuse Erakond: õiguskantsler ei vastanud peamisele küsimusele​

«Meie küsimus seisnes selles, et kas ERRi nõukogu otsus, kuidas kajastatakse ERRi kanalites valimisi ning kes pääsevad debattidesse ETV kanalil, on õiguslikult pädev ja kooskõlas seadustega, kui aluseks on võetud nõndanimetatud täisnimekiri ehk 125 kandidaati, mis on maksimaalne määr kandidaatide nimekirjas, aga millekohast nõuet ega terminit valimisseaduses ei ole,» kordas ERE esindaja Artur Talvik õhtul meediale edastatud kommentaaris. «Kuna täisnimekirja esitamiseks tuleb tasuda kautsjoni kokku 62 500 eurot riigile, siis seesugused rahalised piirangud ei ole meie meelest õiglased kellegi eelistamiseks, eriti olukorras, kus enamus erakondi saavad riigilt väga suuri summasid toetuseks. Vastust sellele küsimusele Õiguskantsleri kantselei kirjas me kahjuks ei näe ja meie arvates paistab siit selgelt välja erakondade ja ametnike ringkaitse,» ütles ERE juhatuse liige Artur Talvik.

«Küsimus pole ju ainult Elurikkuse erakonnas, et kas meid lastakse ekraanile või mitte. See on palju laiem teema, mis puudutab ka seda, kas meil ikka on veel demokraatia, kas tingimused uute erakondade tekkeks on soosivad või takistavad. Ilmselgelt on sellised tingimused ju takistavad, kui juba toiduahelas ja riigi toetust saavad erakonnad, teevad ERRi nõukogus selliseid ringkaitse otsuseid,» rääkis Talvik.

Talviku sõnul saatis erakond õiguskantsleri kantseleile täna uue päringu. «Loodetavasti nad nüüd ikkagi vastavad, kas ERRi nõukogu on teinud seadustele vastava otsuse või on nad ületanud oma pädevuse piire. Riigikogu valimistel ja nimekirjade koostamisel ei peaks olema aluseks Rahvusringhäälingu nõukogu otsused, selle jaoks on meie arvates valimisseadus ja põhiseadus. Rääkimata sellest, et ERR peaks toimima ringhäälinguseaduse alusel ning tagama kõigile osalejatele võrdsed õigused.»