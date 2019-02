Reportaaž: Sinu Naise abil riigikokku

Pidulikult riides paarid püüavad taaruval kõnnakul Keila kultuurikeskuseni jõuda – see nõuab tõsist pingutust, sest majaesine on kohutavalt libe. Kas sellepärast või on keilalased laupäeva õhtul kõik saunas, aga rahvarohkusega Keskerakonna kandidaadi Kersti Männiku korraldatud tantsupidu kiidelda ei saa.