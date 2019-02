Roy Strider suutis bürokraatia kiuste oma nime all valimistele pääseda

Raul Sillaste on nimi tema dokumentides ja selle nime all oli ta ka valimisnimekirjas. Valimisteenistuse meediavaldkonna nõuniku Kristi Kirsbergi kinnitusel muutis valimisteenistus nime ära pärast muutust rahvastikuregistris. Kandidaadi nime lubab seadus muuta kuni 13 päeva enne valimisi.

Taotlusi nime muutmiseks on Strider esitanud juba 2011. aastast alates. «Idee nimi ära muuta tekkis siis, kui 2011. aastal president Toomas Hendrik Ilves kutsus mind vastuvõtule roosiaeda. Tema tundis mind muidugi Roy Striderina, aga sellise nimega dokumenti mul polnud ja turvameeskond ei tahtnud Raul Sillastet sisse lasta,» rääkis Strider.

Siseministeerium, kuhu ta taotluse esitas leidis aga alati tema sõnul järjest jaburamaid põhjendusi taotlusele keelduvalt vastata. Ansamblis Vennaskond kitarri mängiv Strider rääkis, et pärast hiljutist uudist, kuidas tal on väga keeruline kandideerida võttis temaga ühendust üks advokaadibüroo ja advokaat Liisa Linna tuli talle pro bono appi siseministeeriumiga vaidlemisel. Strideri kinnitusel riivas ministeeriumi jäikus inimeste õigustunnet.

Pärast advokaadi kirja otsustas ministeerium nime muutuse suhtes positiivselt. Strideri kinnitusel on ta nimi muutunud rahvastikuregistris, uue nimega dokumendid on alles valmimisel.

«Kui näed ebaõiglust, siis sellega ei tohi nõusse jääda. Muidu me tekitame hoolimatust ja ebaõiglust juurde. Inimese kohus on teha nii, et ebaõiglust oleks vähem,» rääkis Strider.