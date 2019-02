Eesti erakondade liikmete keskmine vanus tõuseb järjest lähedamale pensionieale – põhjuseks mitteaktiivsete liikmete kuhjumine ja noorte vähene pealekasv. Näiteks Keskerakonna liikmete keskmine vanus oli 2002. aastal 47, aga praegu 57 aastat. Samasugust tendentsi on näha ka teistes erakondades, kusjuures kõige enam on keskmine vanus tõusnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades.

Kõige kehvem on pealekasv nõukogude ajal represseeritute esindajatest moodustunud Eesti Vabadusparteis, kellega on viimase aasta jooksul liitunud vaid üks inimene. Nende seas on ka Eesti ühed kõige eakamad parteilased: 104-aastane Hillar Kinguste ja 100-aastane Marta Tuiken.