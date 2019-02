Faktikontroll: mitu pensioniteemalist lubadust on Keskerakond nelja aastaga täitnud

Postimees otsustas vaadata, kas Rõivase etteheide vastab tõele. Keskerakonna 2015. aasta riigikogu valimiste programmis on leheküljel 14 peatükk nimega «Meie eaketele suunatud poliitikate tegevuskava 2015-2019», milles on üheksa punkti.

Meie eakatele suunatud poliitika tegevuskava 2015–2019:

Koneventsiooni all on mõeldud Euroopa Sotsiaalhartat, mille on Eesti küll ratifitseerinud, kuid ei ole ühinenud kõigi artiklitega.

«Tuleb möönda, et kõike lubatut tõepoolest ei ole jõudnud ära teha, aga seda mitte tahtmatuse pärast, vaid see tõttu, et Jüri Ratas lihtsalt ei ole jõudnud kõiki Taavi Rõivase tegematajätmisi ära teha. Kõige tähtsam on pensionireform, mis oli samm õiges suunas. Praegune süsteem hakkab arvestama pooles ulatuses staaži ja poole osas palka. Umbes aastal 2027 tuleks teha uus analüüs ja siis liikuda edasi. Ega need vanad lubadused ka kuhugi ei kao, küll me nad ära teeme.»