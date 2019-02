Keskerakond saab rahastamiskomisjonilt nõude 1,27 miljonile eurole

ERJK otsustas tänasel istungil, et endise Keskerakonna reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõendite ja dokumentide järgi on Keskerakond saanud keelatud annetusena üle 1,2 miljoni euro.

ERJK ootas erakonnalt tõendeid, mis seda infot ümber lükkaks, kuid komisjoni liikme Kaarel Tarandi sõnul Keskerakond selliseid materjale esitada ei suutnud. Täna otsustatigi, et Keskerakonnale esitatakse ettekirjutus 1,27 miljonile eurole.

Keskerakonnal on võimalus see otsus alates kättesaamisest 30 päeva jooksul kohtus vaidlustada.

Erakond on juba pöördunud kohtusse eelmise ettekirjutuse osas, milles nõutakse 220 000 euro maksmist ning mida ERJK ei luba parteil ajatada.

Keskerakonna juhid eesotsas peaminister Jüri Ratasega on kinnitanud, et Pettai nõuded enam kui 1,2 miljonile euro osas on alusetud.