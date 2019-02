Intervjuusari: «See ei ole libakonto, mille alt tehakse poliitikat»

Tallinn, 06.02.2019Intervjuud erakondade juhtidega: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski.. Intervjueeris Vilja Kiisler. Interviews with party leaders: Social Democratic Party (SDE) leader Jevgeni Ossinovski FOTO: MIHKEL MARIPUU/EESTI MEEDIA FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Konservatiivsed poliitikud süüdistasid teid rändekriisi aegu rahvusriigi reetmises, hävitamises jne. Pärast seda olete hoidnud madalat profiili, ei ole konservatiivse maailmavaate esindajatega debatti astunud. Olete üldse olnud vähe pildil, miks?

Meil on põhimõttelised erimeelsused teatud poliitiliste jõududega selles, mis puudutab Eesti ehitamist rahvusriigina. Meie usume, et seda peaks tegema liberaalse demokraatia vormis – nii, et uksi ja aknaid välismaailma suhtes ei suleta. On aga poliitilisi jõude, kes arvavad, et just seda tuleks teha, ja et kõik probleemid lähevad meist mööda, kui me nende ees silmad ja kõrvad sulgeme. See põhimõtteline erimeelsus on olnud esil ju juba mitu aastat. Ja nüüd hakkab see vist juba ühiskonnas ka laiemalt kohale jõudma, et see oluline küsimus: kas me ehitame pärast valimisi vaba Eestit edasi või teeme olulisi kannapöördeid. Kui rünnatakse vabadusi ja inimesi, kes nende poliitikute arvates on kuidagi sobimatud või vähem väärtuslikud, siis sotsiaaldemokraadid seisavad alati selle eest, et kõiki koheldaks väärikalt ja võrdselt. Kui need teemad üleval ei ole, siis me ei otsi viise, kuidas neid esile tuua.

Ehk te olete õppinud kohalike omavalitsuste valimiste kogemusest, et EKREga vastandumine ei tasu ära?

Me ei ole kunagi EKREga vastandunud. Me ei ole mitte EKRE vastu, vaid vabaduste poolt. Me oleme nende väärtuste poolt, mis Eesti liberaalset demokraatlikku ühiskonda iseloomustavad, mille alusel me oleme Eesti riiki rajanud. Kui neid väärtusi rünnatakse – ja seda aeg-ajalt tehakse –, siis oleme valmis neid väärtusi kaitsma.

Miks on see nii läinud, et eesti keele ja kultuuri kaitsmine ja üldse neil teemadel kõnelemine on jäänud konservatiivsete erakondade pärusmaaks?

No tegelikult ei ole. Kõik erakonnad mõtlevad sellele, kuidas Eestit edasi viia rahvusriigina. Küsimus on selles, kuidas, ja siin muidugi poliititsed erimeelsused. Mõned tahavad teha sisemist puhastamist, mis minu hinnangul ei ole mõistlik, pehmelt öeldes – tegelikult näen ma siin tõsiseid ohte demokraatia ja vabaduste piiramise asjus. See, et paremäärmuslased on üritanud kaaperdada Eesti sümboleid, nt lippu, on sarnaselt toimunud ka teistes ühiskondades.

Kas eesti keel ja kultuur vajavad spetsiaalset kaitset?

Muidugi. Sellist kaitset, nagu Eesti riik pakub.

Tundub, et ka väärtused kui sellised on justkui muutunud eelkõige konservatiivsete erakondade pärusmaaks. Miks see nii on? Liberaalsed väärtused ei ole esil.

Ma ei tahaks sellega kuidagi nõustuda. Ühiskonnas on ju väärtuste paljusus, nagu on ka arvamuste paljusus.

Ühed väärtused prevaleerivad teiste ees, kas pole nii?