Silver Meikar (keskel) ütleb, et kui SDE valimistulemus on kehv, peab esimees vastutama. Indrek Saar (vasakul) on valmisolekut juhitool Jevgeni Ossinovskilt üle võtta juba avaldanud. FOTO: Liis Treimann

FOTO: Liis Treimann