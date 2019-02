Elurikkuse Erakond palub õiguskantsleril uurida ERRi valimisdebati seaduslikkust

ERR valimisdebatti on kaasatud kõik erakonnad, kes esitasid nimekirjades maksimaalsel lubatud arvul kandidaate. Elurikkuse Erakond ei esitanud riigikogu valimisteks maksimaalsel lubatud arvul kandidaate ning nüüd soovivad, et õiguskantsler vaataks üle, kas ERR on käitunud vastavalt seadusele.

ERRi kodulehel on avalikustatud «Riigikogu valimiskampaania kajastamise kord Eesti Rahvusringhäälingus 2019. aastal,» milles on kirjas, et väitluses on esindatud nimekirjad, kes on üles seadnud täisnimekirjad, kus peab olema 125 kandidaati. Kuid seal on ka punkt, kus on kirjas, et väitluses osalevad viis erakonda, kus kolm erakonda on täisnimekirjadega ja kaks osalise nimekirjaga.