Riigikohus jättis EÜVP valimiskaebuse rahuldamata

Valimiskomisjon jättis 21. jaanuari otsusega riigikogu valimisteks registreerimata Blintsova ja Rusakovi esitatud EÜVP kandidaadid Sergei Seredenko, M. Rusakovi, Oleg Nazmutdinovi, A. Blintsova, Dmitri Suhoroslovi, Stanislav Pupkevitši, Viktor Ivkini ja Vladimir Beljakovi. Komisjon märkis, et riigikogu valimise seaduse kohaselt võib erakond esitada ühes valimisringkonnas registreerimiseks ainult ühe kandidaatide nimekirja, kuid EÜVP on esitanud kaks nimekirja.

Mõlema nimekirja esitajad on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse isikutena, kes võivad ühiselt esindada EÜVPd, ja nad on volitatud esitama riigikogu valimistel EÜVP kandideerimisdokumente. Mõlema nimekirja esitajad olid seisukohal, et esindusõigus on neil ning vastaspoolel see puudub, ja esitasid selle kohta valimiskomisjonile dokumente ja teavet.