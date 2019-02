Laine Randjärv lahkub riigikogust, et kandideerida Viimsi vallavanemaks

Randjärv märgib oma avalduses, et soovib lahkuda riigikogu liikme kohalt omal algatusel. Tagasiastumise põhjuseks on kandideerimine Viimsi vallavanema kohale.

Randjärve asendusliikmeteks on vastavalt valimisnimekirja järjekorrale Signe Kivi, Paul-Eerik Rummo ja Ivi Eenmaa, kes peavad kinnitama oma soovi asuda riigikogu liikme kohale.

Kasulik diil

Postimees on varem kirjutanud, et kui reformierakondlasest riigikogu liikmel Laine Randjärvel õnnestub veel enne valimisi riigikogust lahkuda ja asuda parteikaaslase Siim Kallase asemel Viimsi vallavanemaks, avaneb tal võimalus välja võtta hüvitis kolme kuu palga ulatuses ehk ligemale 10 500 eurot.

Riigikogu kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk kinnitas, et kui Randjärv esitab riigikogu liikme kohalt tagasiastumise avalduse, saab ta kolme kuu ametipalga ulatuses hüvitist.

Riigikogu liige saab tagasiastumise hüvitist juhul, kui ta on parlamenti kuulunud vähemalt ühe aasta. Randjärv on elupõline poliitik, endine kultuuriminister ja kahe riigikogu koosseisu liige.

12. veebruaril koguneb Viimsi vallakogu, kes Randjärve tõenäoliselt ametisse nimetab: ettepaneku Randjärv sellele kohale asetada on teinud nimelt senine Viimsi vallavanem Siim Kallas, Reformierakonna rajajaid ja Eesti prominentsemaid poliitikuid läbi aegade, kes on teatanud, et lahkub vallavanema ametist ja pühendub tööle riigikogus.