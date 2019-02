Riigikogu liikmeid saab valida peaaegu miljon inimest

Kuna paberil valijakaart saadetakse kõigile rahvastikuregistri andmetel ühel aadressil elavatele valijatele ühine, siis võib juhtuda, et valijakaardile on kantud ka inimesi, kes enam sel aadressil ei ela. «Sellisel juhul on võimalik ruumi omanikul pöörduda valla- või linnavalitsuse poole ja taotleda nende inimeste aadressi muutmist,» lausus Pungas.

Valijakaarte hakatakse saatma Eestis elavatele valijatele alates 5. veebruarist ning hiljemalt järgmise nädala alguses peaksid need olema valijatele kohale jõudnud. Pungase sõnul on välisriikides elavad valijad valijakaardi juba saanud. «Tänavu saavad paberivaba valijakaardi oma e-postkasti 312 000 valijat, kellel on @eesti.ee e-posti aadress suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile,» ütles Pungas ja lisas, et ülejäänud saavad valijakaardi paberil.