Hääleandjas näeb nüüd kandidaate poliitmaastikul ka erakonniti

Erinevalt teistest Eesti valimismasinatest keskendub koostöös politoloog Martin Möldriga valminud Hääleandja just kasutajale lähedasima maailmavaate ja väärtushinnangutega kandidaadi leidmisele. Pärast 22 küsimusele vastamist näitab rakendust viite kandidaati, kellega on suurim kokkulangevus ning viit kandidaati, kellega lahknevus on suurim.

Lisaks näeb kandidaatide ja vastaja asetust poliitilisel teljestikul ning saab vaadata ka teiste kandidaatide asetust teljestikul erakondade kaupa. Valdavalt on sama erakonna kandidaadid küll lähestikku, kuid siiski on näha teatavaid erinevusi.

Nädal tagasi soovitas Hääleandja umbes poole tuhande kandidaadi seast, nüüdseks on aga paljud riigikogu kandidaadid aru saanud, et koos Hääleandjaga on võimalik ainult võita. Praegu soovitab rakendus juba 623 kandidaadi seast, mis tähendab ligi 57 protsenti kõigist kandidaatidest.

Parlamenti pääsemise võimalusega erakondadest on Hääleandja valikus enim kandidaate EKREst (101) ja Reformierakonnast (96), mõnevõrra vähem Isamaast (80) ja SDEst (80), alla poole on Keskerakonna kandidaate (47). Ja nii nagu Eesti 200 on toetureitingutes napilt vee peal on ka nende kandidaate Hääleandjas kõige napimalt, ainult 23. Siiski on nad esindatud igas ringkonnas.