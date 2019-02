Sotsid panustavad Facebooki reklaamidesse teistest oluliselt enam

Juuresolevalt pildilt on näha päevade lõikes erakondade reklaami mahtu, mida nad on Facebookis tellinud. Sotside suur reklaamimaht paistab eriti silmatorkavalt välja selle nädala kolmapäeval, kui erakond pani Facebooki 74 erinevat reklaami, mis on lähimatest konkurentidest üle kahe korra rohkem.