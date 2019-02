Iga uus toetaja on erakonnale valimiste eel oluline võit. Sellest isegi tähtsam on aga ärgitada valimiskastide juurde tulema oma senised lojaalsed toetajad, kelle abil saab erakond kätte põhilise toetuse. Enamiku erakondade valimissõnumidki on suunatud baasvalijatele – nüüd on teid vaja, et hoida meid võimul või aidata sinna.