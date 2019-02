Laine Randjärv võib riigikogulase hüvitise kätte saada

Riigikogu kommunikatsioonijuht Epp-Mare Kukemelk kinnitas, et kui Randjärv esitab riigikogu liikme kohalt tagasiastumise avalduse, saab ta kolme kuu ametipalga ulatuses hüvitist. Riigikogu liige saab tagasiastumise hüvitist juhul, kui ta on parlamenti kuulunud vähemalt ühe aasta. Randjärv on elupõline poliitik, endine kultuuriminister ja kahe riigikogu koosseisu liige. Ajakirjaniku telefonikõnedele pole ta täna vastanud.

12. veebruaril koguneb Viimsi vallakogu, kes Randjärve tõenäoliselt ametisse nimetab: ettepaneku Randjärv sellele kohale asetada on teinud nimelt senine Viimsi vallavanem Siim Kallas, Reformierakonna rajajaid ja Eesti prominentsemaid poliitikuid läbi aegade, kes on teatanud, et lahkub vallavanema ametist ja pühendub tööle riigikogus.

Läinud aastal selgus, et Randjärve plaan poliitikast väärikalt väljuda ja asuda juhtima Eesti Kontserti läks vett vedama. Otsusele eelnes piinlikkusega piirnev trall tööleasumise tähtajaga, millega venitamises süüdistas Randjärve tollane Eesti Kontserdi nõukogu. Ajakirjandus kahtlustas Randjärve soovis iga hinna eest kätte saada riigikogust lahkumise hüvitis, millest ta oleks riigiametisse asumise tõttu ilma jäänud. Tol korral käis jutt ligemale 21 000 eurost – riigikogu volituste lõppemise korral oleks hüvitise suurus olnud kuue kuu palk.

Randjärve esialgsed väljaütlemised valasid õli tulle: «Mina leian, et see on seadusega ettenähtud raha. Ma ei ole mõelnud, et see on kingitus,» ütles ta Postimehele septembris. Hiljem Randjärve jutt muutus. Saates «Otse Postimehest» väitis ta, et oleks ettenähtud hüvitisest niikuinii ilma jäänud, kui Eesti Kontsert oleks temaga töölepingu sõlminud. Ta ütles, et see rahajutt on külgepoogitud teema.

Kui palju oli Randjärve Eesti Kontserdi juhiks mittesaamise saagas Randjärve enda ja kuivõrd asutuse nõukogu ebakorrektset asjaajamist, on tagantjärele keeruline hinnata. Igatahes lõi sotsiaaldemokraadist kultuuriminister Indrek Saar veel aasta lõpus Eesti Kontserdi nõukogu laiali ja ametisse uued liikmed.

Randjärve parteikaaslane Jürgen Ligi kahtlustas Randjärve plaanide luhtumisele kaasaaitamises nimelt Saart ning ka Randjärv ise viitas otsuse langemise taga olnud poliitilistele juhtnööridele, ent seda juttu pole ei neil endil ega ajakirjandusel tõendada õnnestunud. Jaanuari keskel algasid Eesti Kontserdi juhi läbirääkimise Kertu Orroga, kes on praegu asutuse arendusjuht. Needki läbirääkimise algasid skandaaliga. Eesti Päevaleht kirjutas, et Eesti Kontserdi töötajad peavad Orro juhtimisstiili vastuvõetamatuks. Orro ise nimetas süüdistusi alusetuks.

Siim Kallasele, kes nüüd parteikaaslasest Randjärvele töökoha vabaks teeb, heideti ette Viimsi vallavanema kohalt lahkumise teate järel ette, et ta peab ennast tulevase riigikogu liikmeks veel enne, kui ta on sinna valitud. Tõsi, riigikokku peab Kallas tõesti kõigepealt pääsema: valimised on 3. märtsil. Probleeme sellega tekkimas ette näha siiski ei ole: Kallas on Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita esinumber, seega kindlalt parlamendis sees. Üldnimekirja viimane koht näitab vaid kindlustunnet, millega Kallas valimistele läheb. Vallavanemaks valiti Kallas 2017 novembris.