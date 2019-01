Kristina Kallas: Eesti 200 on tõmmanud sotsidelt ja Reformierakonnalt valijaid endale

Kantar Emori viimase uuringu andmetel toetab Eesti 200 kõigist valimisealistest kodanikest 7,2 protsenti. Eestlastest toetab erakonda 6,8 ja muust rahvusest kodanikest 8,5 protsenti.

Eestis on pidevalt olnud muust rahvusest inimeste seas kõige populaarsem erakond Keskerakond. Kallas ei usu, et Eesti 200 on saanud toetajaid seniste Keskerakonna valijate hulgast.

«Keskerakonna valijate hulgast me pigem ei ole toetajaid saanud, kuna meil on selle erakonnaga mõned suured erinevused, näiteks suhtumises NATOsse kuulumisse või Venemaale kehtestatud sanktsioonidesse. Need positsioonid on Keskerakonnal ja Eesti 200l väga erinevad. Need kes on Yana Toomi selja taga, meid väga ei toeta,» ütles Kallas.

Eesti 200 juhi sõnul võib partei venelastest toetajate seas olla ka selliseid inimesi, kes ei ole varem üldse valimas käinud. «Ma tean, et Eesti 200 ridades kandideerivad sellised eestivenelased, kes ei ole varem valimas käinud ja on alles nüüd muutunud poliitiliselt aktiivseks, kuna nad näevad jõudu, mis võib esindada,» ütles Kallas.

Venelaste toetuse taga on Kallase hinnangul ka see et erakond on tõstatanud nende jaoks tähtsaid teemasid ja Eesti 200 valimisnimekirjas on palju eestivenelasi.

«Otsige näiteks Reformerakonna nimekirjast venelasi, mõne ehk leiate. Peale Keskerakonna ja sotside ei ole teiste erakondade nimekirjas just palju venelasi,» lausus Kallas.