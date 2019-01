Rohelised arvasid kaheksa kriminaalkorras karistatut erakonnast välja

«Eestimaa Rohelised leiavad, et kanepi müük peaks olema sarnaselt tubakale ja alkoholile riiklikult reguleeritud,» ütles erakonna aseesimees Kaspar Kurve, «seetõttu oleks silmakirjalik need inimesed erakonnast välja arvata. Me kindlasti ei propageeri kanepi tarbimist, küll aga oleme veendunud, et Eesti tänane poliitika seoses kõnealuse taimega on ise kriminaalselt läbikukkunud.»