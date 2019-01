Tallinn tõkestas Eesti 200 katse pensionäre tasuta muuseumi viia

«Eile õhtul andis erakonna Eesti 200 koordinaator mitmele Nõmme ja Mustamäe linnaosa valitsuse allasutusele, samuti Nõmme linnaosa valitsusele teada, et erakond võimaldab veebruaris kõikidel pensionäridel end Nõmme muuseumis nimeliselt registreerides pääseda muuseumisse tasuta. Tegemist on pensionäre eksitava infoga, sest reklaamitakse võimalust, mis asutusega pole kokku lepitud ja mida sel moel kindlasti teha ei saa,» teatas Nõmme linnaosavalitsuse pressiesindaja.

«On väga kahetsusväärne, et Tallinna linn, kes teeb maksumaksja raha eest pidevalt valimiskampaaniat, ei luba konkurentidel oma asutuste pileteid osta. Linnavalitsuse keeldumine tähendab ju seda, et meil ei lubata osta Nõmme muuseumi pileteid oma kampaaniaks, mille üks eesmärk on kohaliku kultuuri edendamine,» ütles Eesti 200 kandidaat Nõmmel ja Mustamäel Siiri Lehtmets kolmapäeval BNS-ile.