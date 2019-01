Valimiskompasside ekspert Kristjan Vassil tunnustas Postimehe Hääleandjat

«Ma igal juhul väga tunnustan Postimehe valikut valimiskompass teha ja kasutada teistsugust väärtuspõhist lähenemist. Kompasside üks efekt, isegi kui see ei mõjuta eelistusti muutma, siis see mõjutavad inimesi olema aktiivsed ja võtma positsioone olulistes küsimustes. Inimeste ühiskondlik aktiivsus kasvab ja seda me ju tahamegi,» ütles Kuku raadio saates Vahetund Postimehega Tartu ülikooli prorektor Kristjan Vassil, kes on valimiskompassidest kirjutanud ka oma doktoritöö.

Sel nädalal tuli ka Delfi välja oma valimiskompassiga, mis keskendub valitud erakondade programmilistele lubadustele. Kompassidega manipuleerimise tunnuseid Vassil kummalgi juhul ei näinud. «Ma ei näe et oleks väga kallutatud käitumist või kodeerimist näha. Tulemused on intuitiivsed ja lähevad kokku ootuspärase loogikaga,» rääkis Vassil.

Oma doktoritöös uuris Vassil muu hulgas ka valimiskompassidega ühiskonna mõjutamise võimalusi. Tema sõnul on teoreetiliselt võimalik tekitada käitumuslikke efekte, aga need on üsna tingimuslikud. Vassili sõnul on valimiskompasside mõjule immuunsemad just inimesed, kes innukalt tulevad neid täitma, aga samas altimad mõjule on grupid, kes pigem on passiivsemad.