Vabaerakond solvus, kuna nad jäeti veebiväljaande valimismootorist välja

Valimismootori puhul on tegemist abivahendiga, kus valijad peaksid saama kontrollida, milliste erakondade seisukohtadega nende vaated kõige rohkem kattuvad. Ent Valimismootori erakondade valik on juba tekitanud Vabaerakonnas nördimust.

«Delfi ütleb, et valimismootorisse on kaasatud kuus erakonda, kelle toetus peamiste avaldatavate reitingute järgi on näidanud viimastel kuudel riigikokku pääsemiseks vajaliku valimiskünnise ületamise võimalusi. Aga mina ütlen, et Delfi selline tegevus on Eesti demokraatia pilastamine!» avaldas Vabaerakonna esimees Kaul Nurm nördimust.