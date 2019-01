Ratas: Pettai nõuded on alusetud

Intervjuus «Pealtnägijale» väitis reklaamiärimees Paavo Pettai, et ta osales Keskerakonnale varjatud annetamises. Pettai väitel jättis ta aastate jooksul Keskerakonnale esitamata 1,27 miljoni euro eest arveid, mis tähendab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni hinnangul varjatud rahastamist, vahendab ERR-i uudisteportaal .

«Jah, Eesti on õigusriik ja kohus peab seda menetlema. Aga selline hirmutamine ja pool valeinfo levitamine, need ei päde väga,» rääkis Ratas Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister».