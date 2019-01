Õiguskomisjon toetas VEB Fondi eelnõust õigusliku puuduse kõrvaldamist

Päras seda, kui VEB Fondi kahjude hüvitamisele eelnõu riigikogus esimese lugemise läbis, selgus, et tõenäoliselt on eelnõu vastuolus Eesti Panga seaduse ja riigieelarve strateegiaga. Teise lugemise eel läks eelnõu õiguskomisjoni, mis hakkas arutama Jüri Raidla õiguslikust analüüsist tulenevat ettepanekut, mis vastuolud kõrvaldaks.

«Seega on õiguskomisjon eelnõust vastuolud kõrvaldanud. Suurde saali minnakse siis, kui koalitsiooninõukogu on andnud sellele oma heakskiidu,» lisas Karilaid pressiteate vahendusel. «Täna pole veel selge, kas ühiskond on valmis sellisel viisil sotsiaalset õiglust kaaluma,» lisas ta.

Õiguskomisjon on aga tema sõnul selles küsimuses lõpphääletuse korraldamiseks kõik endast oleneva teinud – läbitud on eelnõu esimene lugemine, ette on valmistatud õiguslikult korrektsed muudatusettepanekud, eelnõu on valmis lõpphääletuseks. «Lisaks oleme korraldanud suures saalis ka VEB Fondi teemalise riiklikult tähtsa arutelu,» märkis Karilaid.