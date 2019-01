Intervjuusari: «Rahvuslus on rahvuslus: me ei peaks seda sõna häbenema ega täiendama»

Te olete mulk. Mida see teie jaoks tähendab?

Igal inimesel on oma isiklik identiteet, perekondlik ja kohalik identiteet. Mina olen viljandlane, küll mitte pärit ajalooliselt Mulgimaalt. Aga meie talu asub küll ajaloolisel Mulgimaal. Mina ei kohane kusagil mujal.

Mida tähendab mulk läti keeles?

No eri tähendusi on pakutud, aga te peate ilmselt seda lolli silmas.

Mõni arvab, et sealtkaudu on see mulgi-sõna tulnudki, aga see on pseudoetümoloogia: väidetavasti on see sõna seotud hoopis ühe Mulgi-nimelise taluga, mille asukad esimestena Viljandimaalt Tartumaale talusid ostma läksid. Aga mis mehed need mulgid ikkagi on?

Eks neid ole ju läbi ajaloo kirjanduses tutvustatud: töökad, ehk natuke isekad, uhked. Eesti maakapitalism kasvas tõesti välja Mulgimaalt, seal hakati kõigepealt talusid välja ostma. Tekkisid oma rahvusest klassid: sulased ja peremehed olid mõlemad eestlased. Sealt ka vastuolud ja pinged. Küüditamise ajal sai Mulgimaa kõige rohkem kannatada, ja kõige rohkem pealekaebajaid oli ka Mulgimaal.

Lydia Koidula näidendis „Säärane mulk“ on mõnel tegelasel kõige kõvem argument iseenese tarkus. Mida see teie meelest tähendab, kuivõrd see elus tarvitada kõlbab?

Positiivses mõttes: uudishimu ja õpihimu. Et tahame kõike ise teada ja ise otsustada. Ise otsustamise juures on aga vaja kuulata ka teiste kogemusi. Iseenese tarkus võiks tähendada õppimist ja elukogemust.

Seal Porilinna talus saate vist olla ainult nädalavahetusel. Facebooki pildil olete koos lammaste ja veistega, kes annab neile süüa ajal, kui teid pole?

Satun sinna tõesti harvem, kui tahaks. See on füüsilise töö tegemise ja pingete mahalaadimise koht. Neid loomi ei ole vaja seal iga päev vaadata. Lammastele tuleb korra-paar nädalas toit ette anda, vesi ja mineraalid on olemas. Nad saavad ka talvel hästi hakkama – neil on katusealune, kus nad olla saavad. Mul on sõbrad, kes neid jälgivad. Meie perel on ka šoti mägiveised, kes saavad samuti talvistes oludes hästi hakkama.

Nii et palgalisi pole?

Ei ole.

Tallinn, 28.01.2019Helir-Valdor Seeder Isamaa kontoris Paldiski mnt 13. Parliament Riigikogu elections in Estonia. Leader of the Pro Patria (Isamaa) partu Helir-Valdor Seeder.Foto: Remo Tõnismäe/ AS Eesti Meedia FOTO: Remo Tõnismäe / Eesti Meedia/SCANPIX BALTICS

Ma leidsin Facebookist ka pildi, millel poseerite hangu ja palja ülakehaga. Miks te seda valimiskampaanias ei kasuta?

No see on suvine pilt, talvisel ajal pole ehk kohane. Ja see on seal nii pikka aega rippunud, pole mingi uus või huvitav pilt. Võetud juba mõni aeg tagasi heinateo ajal.

Hiljuti väitsite Eesti Päevalehes, et inimesed, kes ei oska lugeda ja kirjutada, on targemad kui inimesed, kes loevad ainult ajalehti. – Kuidas seda mõista – teie rahvuspoliitiiline ideaal on jõuda tagasi kirjaoskamatusse?