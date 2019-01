Indrek Tarand läheb EKRE vastu kohtusse

​Vaidlus käib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhtide levitatud väidete pärast, kus nad väljendasid, et Tarand oli 26. novembril riigikogu ees rändeleppevastasel meeleavaldusel lavale ronides alkoholi- ja/või narkojoobes. Politsei kontrollis pärast üritust Tarandi alkoholijoovet kiirtestiga, tulemus oli negatiivne. «Nad väidavad, et olin joobes, ja peavad nüüd seda tõestama, aga seda nad ju kuidagi teha ei saa,» ütles Tarand muheledes.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikme Henn Põlluaasa sõnul pole neil midagi karta. «Mina küsin pigem, kuidas ta kavatseb tõestada, et ta oli kaine. Paljude inimeste arvates oli ta purjus, ajas seosetut mula, karjus, väänas mikri käest ära,» ütles Põlluaas. Tarandi joobeastme mõõtmiseks politseiautos tehtud kiirtesti tulemusi Põlluaas ei usu. «Me soovisime analüüse ja protokolle näha ja tuleb välja, et neid ei ole. Kui politsei väidab, et ta oli kaine, siis miks nad ei esita tõendeid? Mina ei tea, kes alkomeetri tulemustega manipuleeris,» rääkis Põlluaas.