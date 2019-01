Hea tahte märk: oravad toetasid Tallinnas Keskerakonda

Möödunud nädalal esines Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart üsna ootamatu ettepanekuga vähendada linnavolikogu liikmete arvu 79-lt 63-le, nii nagu see oli enne 2009. aastat. Sama kiiresti Keskerakonna ainuvõimu all olev linnavolikogu seda ettepanekut ka toetas. Märkimisväärne on seejuures, et Reformierakond, kes oli kümne aasta eest üks volikogu liikmete arvu suurendamise toetajaid, pooldas nüüd Kõlvarti ettepanekut volikogu väiksemaks teha.