Parteide reklaamiheitlus kolis tänavalt internetti 

Kesknädalal kasvatasid sotsiaaldemokraadid oma erakonna Facebooki lehele ostetava reklaami mahtu hüppeliselt poole võrra, pisut andsid gaasi juurde ka Elurikkuse Erakond ja Reformierakond.

Sisule hoogu juurde

Siiski ei kipu erakonnad valimisheitluses sotsiaalmeedia kampaaniate üksikasjade kohta plaane avaldama. Nenditakse, et eesmärk on olla aktiivne mitte ainult tänavatel inimestega suheldes, vaid ka sotsiaalmeedias.

«Selle kõige olulisem osa on inimestele huvipakkuva sisu regulaarne postitamine nii erakonna Facebooki lehel kui ka kandidaatide lehtedel,» selgitas Keskerakonna avalike suhete juht Andre Hanimägi.

Nagu Keskerakond, on ka Vabaerakond endale appi võtnud professionaalse meediapartneri, kes hoolitseb, et soovitud sõnumid jõuaksid õige sihtrühmani. Põhjus on lihtne: «Tervet internetti me täis kleepida ei suuda ja peame tegutsema täppismeetodil,» märkis Vabaerakonna kampaaniameister Lauri Linnamäe.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna meediajuht Andri Maimets iseloomustas partei strateegiat järgmiselt: «Nagu näiteks välireklaamilgi pannakse ühes ringkonnas kandideeriv inimene samas ringkonnas asuvale pinnale ning erinevatele demograafilistele gruppidele tutvustatakse just neid kõige tõenäolisemalt huvitavaid teemasid, nii toimetame ka sotsiaalmeedias.»

Et postitus jõuaks võimalikult paljude silmapaarideni, antakse sellele hoogu rahaga ehk ostetakse reklaami. Kui paljudeni, millal ja kui kiiresti plaanitakse postitustega inimesteni jõuda, ongi salapärane võtmeküsimus, mille vastuse jätavad erakonnad enda teada.

Kuidas üleöö tuhandeid jälgijaid saada Facebooki sätted võimaldavad poliitikul eraldi kampaanialehte tehes lisada isiklikus sõbralistis olevad inimesed automaatselt ka oma kampaanialehe jälgijaks. Nii tekib olukord, kus inimene peab tegema lisaliigutuse selleks, et lehe jälgijate seast lahkuda, mitte selleks, et jälgijaks või toetajaks hakata, nagu võiks hea tava kohaselt eeldada. Isikliku Facebooki konto sõprade liitmist oma kampaanialehega saab teha vaid üks kord.

Aktiivsest valimisvõitlusest sotsiaalmeedias annavad aimu Postimehe reklaamivalvuri veebilehele seni kogutud andmed, millest selgub, et reede pärastlõunaks on enim reklaame ostnud Reformierakonna tipp-poliitikud Taavi Rõivas, Hanno Pevkur ja Keit Pentus-Rosimannus. Erakonna ametlike Facebooki lehtede arvestuses on esikohal sotsiaaldemokraadid, kes lükkasid otsustava käigu sisse kolmapäeval pärast välireklaami keelu kehtestamist.

Kes maksab?

«Sotsiaalmeedia on olulisel kohal meie kogukampaanias ja kulutuste suurusjärgud on võrreldavad eelmisel aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimistega,» sõnas Keskerakonna avalike suhete juht Hanimägi.

Kohalike valimiste aastal 2017 kulutasid erakonnad internetireklaamiks kokku üle poole miljoni euro (577 797 eurot), selgub erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esitatud andmetest. Suurima summa, peaaegu veerand miljonit, kulutas Keskerakond, sellele järgnes Reformierakond 130 000 euroga. Tõsi, tegu on üldise internetireklaami kulureaga ning sellest ei selgu, kui palju kulutati eraldi kampaaniatele sotsiaalmeedias.

Et saada aimu ühe postituse võimalikust maksumusest, tasub meenutada rahvuskonservatiiv Martin Helme Facebooki arvet, mille ta kandis riigikogu liikme kuluhüvitistesse ja millest selgub, et näiteks enam kui 138 000 silmapaarini jõudmiseks 21 päeva jooksul tuli maksta üle kahesaja euro.

Kui erakonna ametlikku Facebooki-lehe reklaami rahastatakse n-ö parteilistest vahenditest (millest märkimisväärne osa on riiklik toetus ehk maksumaksja raha), siis suhtumine poliitikute kampaanialehtede reklaamikuludesse on erakonniti erinev.

Reformierakonna põhimõte on, et kandidaadi Facebooki leht ja sellele ostetav reklaam on osa suurest valimiskampaaniast ning selle eest tasub partei. «Reklaamide rahastamisel lähtume seadusest ehk siis kogu rahastus käib läbi erakonna ja sellest anname pärast kampaania lõppu ERJK-le ka aru,» selgitas Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase.

Keskerakond, kelle põhikampaania käib partei ametliku Facebooki lehe kaudu, leiab, et kandidaat, kes soovib oma lehele või postitusele osta eraldi reklaami, peab selle eest ise maksma. Et tegu on valimiskampaaniaga, tuleb selle kohta esitada hiljem aruanne.

Sama põhimõte on ka sotsiaaldemokraatidel. «Kandidaadid tasuvad reeglina ikka oma isiklike sotsiaalmeedia kampaaniate eest ise,» sõnas Maimets.

Vabaerakond tasub vaid esinumbrite reklaamimise eest.