Kassetitasude eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Madis Millingu, Priit Sibula, Hardi Volmeri algatatud seaduse eelnõu näeb ette, et valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise korra ning salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning makstava tasu suuruse salvestusseadme kohta, teatas riigikogu pressiteenistus.

Seletuskirja kohaselt on uus määrus sarnane kehtiva määrusega, kuid salvestusseadmete ja –kandjate nimekirja on täiendatud. Näiteks salvestuskandjate loetelu on täiendatud mälukaardi, USB mälupulga, mitteintegreeritud sisemise kõvaketta ning pooljuhtkettaga.