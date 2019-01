Reformierakond lubab oma kampaaniabussilt eemaldada kirja: «parem peaminister»

«Konsulteerisime politseiga ja nad on seisukohal, et kirja «parem peaminister» ei või seal olla,» rääkis Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase BNS-ile. «Nii, et me võtame selle täna õhtuks maha. Niimoodi nendega kokku leppisime ja nad ütlesid, et sellisel juhul on kõik korras,» lisas ta.

Reformierakonna kampaaniabuss. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) ekspert valimisreklaami teemal Siiri Pars ütles BNS-ile, et kui Reformierakond oma bussil eelnimetatud kirja eemaldab, siis vastab see reklaamipiirangu nõuetele.

«Kampaaniabuss on kooskõlas valimise seaduse, reklaamiseaduse ja kaubamärgiseadusega, kui sellel on kandidaadi nimi, foto, erakonna kaubamärk ehk logo ja tunnuslause, domeeniaadress ja kontaktandmed. Ei tohi olla aga teavet, mis on tõlgendatav valimisüleskutsena nagu seda on «parem peaminister,»» ütles märkis Pars.

PPA esindaja rääkis hommikul rahvusringhäälingule, et eelmise päeva jooksul sai ta üle 30 pöördumise, mis puudutasid poliitilise välireklaami keeldu.