«Järelikult ei ole ta inimene, ta on loom. Ja see loom tuleb hukata»

Miks teist lauljat ei saanud? Paar aastat tagasi laulsite ERRis oma „Suurlinna tulesid“ – no täitsa pidasite ju viisi?

Viisi pean ma hästi, olen väga musikaalne. Aga kui ma 1964 koolibändis mängimist ja laulmist alustasin, oli ikkagi amatööride aeg. Muusikahuvi kõrval on mul alati olnud ka muud huvid, ja ülikooli ajal hakkasid muud prevaleerima. Fixist lahkudes kujutasin ette, et ma enam muusikaga ei tegele. Aga tuli perekond ja lapsed, oli vaja raha teenida – tuli uuesti bändi tegema hakata. Mu muusikaharidus ja käsitööoskus jäi siiski ebapiisavaks, ja see häiris mind. 1986. aastal otsustasin, et lõpetan.

Miks te ei kasuta lauluoskust valimiskampaanias? Edgar Savisaar näiteks laulis küll, kuigi ta on teist poole kehvem laulumees.

No mitte poole kehvem, vaid kordades kehvem. Aga ma ei taha lihtsalt.

Teid on muide Savisaarega võrreldud – kuivõrd kohane see on?

Ei ole absoluutselt. Esiteks on meie karjäärid väga erinevad. 90ndate alguses, kui kõik poliitikasse tormasid, ütlesin mina, et ma ei lähe. Ei olnud mingit kutsumust või tahtmist. See on otsitud võrdlus, meie poliitilised arusaamad on täiesti erinevad, samuti sellest, missugune peab olema Eesti koht maailmas. Tema ehk tõesti vaatas ida poole, meie ei vaata. Kõik need väited, et me ei varjagi enam Kremli kaarti, ei pea paika. Me oleme Ungari ja Poolaga sarnasel kursil – rahvusriikide Euroopa, suveräänsete riikide liit.

Kui palju saate kampaania ajal Suure-Lähtrus olla?

Tuli on rummus kogu aeg, kogu aeg sõidus. Olen nii palju, kui saan. Sel nädalavahetusel teen kampaaniat Põhja-Pärnumaal, eks ma põikan Suure-Lähtrust ka läbi.

Kuidas Suure-Lähtrul äriliselt läheb? Palju kliente jagub?

Me oleme selle äri jää peale pannud. OÜ Suure-Lähtru tegevust pole me peatanud, esitame ikka deklaratsioone. Aga külalisi… Jõuluajal oli meil kolm-neli kontserti, aga tõsisemat ärilist tegevust ei ole.

Räägime naistest. Nädalavahetusel leidis aset naiste marss, millega oli teie hinnangul tegu?

Algselt on see olnud Trumpi-vastane naiste marss. See on poliitiline manifestatsioon, feministlik meeleavaldus. Mulle ei meeldi feminism. Mulle meeldivad naised, mulle meeldib naiselikkus. Mul on kolm tütart ja naine, keda ma väga armastan. Aga ma ei salli feminismi selle võitlevas ja mehi halvustavas vormis. Mul on tunne, et selle marsi juures oli see alatoon olemas.

Mida tähendab naiselikkus?