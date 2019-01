Galerii: kaamerasilm tabas välireklaami keelust üleastujad

Vabaerakonna kampaaniat vedav Lauri Linnamäe toonitas, et erakond on tellinud kõik välireklaamid kuni 22. jaanuarini ning Kristiine ristmiku ekraanidel veel täna hommikul vilkuvad reklaamid on seal eksituse tõttu.

«Saime meediaagentuurilt info, et Kristiine ekraanidel jooksid eile lõppema pidanud reklaamid Linnaekraanide eksituse tõttu,» selgitas Linnamäe.

Politsei sai täna hommikul teate kahest valimisreklaami keelu rikkumisest. «Ühe rikkumise kohta saime teavet Postimehe portaali kaudu. Nimelt oli Tallinnas Kristiines veel välja lülitamata poliitiline välireklaam ekraanil. Politsei kohalejõudmisel lülitati reklaam välja,» ütles PPA ametnik Siiri Pars BNSile.

«Teine rikkumine on sõidukil, millel on valimisüleskutse vali Peeter Ernits,» lisas ta.

Politsei hinnangul on EKRE liikme autohaagisel olev valimisreklaam seaduslik

Politsei hinnangul on Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaadi Urmas Simoni Tallinnas Vilmsi ja Vesivärava tänava ristmikule pargitud autohaagisel olev plakat lubatud.

Advokaat Simon ütles ERRile, et tema seadust ei riku ning ta lähtub riigikohtu lahendist, mis tehti Artur Talviku suhtes.

«Reklaamil on minu pilt ja erakonna tunnus, ma ei kutsu kedagi enda poolt valima ja kirjas pole minu kandideerimisnumbrit. Tahvel asub vallasasjal ehk minu isiklikul haagisel ja minu maja juures,» rääkis Simon ja lisas, et sarnane reklaam on ka tema autol.

Simon ütles, et tema plakat oli kodumaja seinal üleval kuni teisipäevani ja selle ta eemaldas piirangu jõustudes.

Ebaseaduslik agitatsioon on seaduse kohaselt karistatav väärteona rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (ehk kuni 400 eurot). Kui selle on toime pannud juriidiline isik on tegu karistatav rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Poliitilised välireklaamid on lubatud kuni riigikogu valimise aktiivse valimisagitatsiooni alguseni. Alates 23. jaanuarist kuni 3. märtsini 2019 (riigikogu valimise päevani) on seaduse järgi keelatud üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam.

Samas ei liigitu sugugi iga reklaampilt poliitiliseks välireklaamiks. Nii näiteks on Vilmsi tänaval näha olev EKRE nimekirjas kandideeriva Urmas Simoni reklaam politsei hinnangul täiesti seaduslik. «Vilmsi tänaval pargitud haagise puhul ei ole PPA hinnangul tegu poliitilise välireklaamiga. Kui kandidaat kasutab enda või tema erakonna kasutuses oleval sõidukil, sealhulgas haagisel nime, fotot ja logo, ei ole tegemist poliitilise välireklaamiga. Samas ei ole lubatud välireklaami keelu ajal kasutada sõidukil kandidaadi numbrit ega otsest üleskutset tema või kellegi teise poolt hääletada,» selgitas Martin Luige.

Näitena muu poliitilise reklaami kohta on riigikohus nimetanud erakonna tunnuslauset. Poliitilise välireklaamina on hinnatav ka reklaam, millel olev logo või muu eraldusmärk on erakonna või valimisliidu logost või muust eraldusmärgist küll mõneti erinev, kuid viimasega siiski äravahetamiseni sarnane.

Keelatud poliitilise välireklaami juhtumitega tegeleb politsei (tel 112). Riigi valimisteenistus ei anna hinnanguid ega nõuandeid, kas tegemist on keelatud või lubatud poliitilise välireklaamiga. Täpsemat informatsiooni, mida politsei käsitleb välireklaamina, leiab politsei- ja piirivalveameti veebilehelt.

Valimisjaoskonnas on igasugune agitatsioon keelatud, sealhulgas ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Keeld ei laiene automaatselt kogu hoonele, milles asub hääletamisruum. Valimispäeval on aktiivne valimisagitatsioon kõikjal keelatud, sealhulgas televisioonis ja raadios.