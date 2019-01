Troitski: EKRE pole mitte natsismi, vaid nõukogude jäänuk

«Mulle näib, et sellised erakonnad nagu EKRE ei ole natside mõju, vaid nõukogude isolatsionismi röhitsus. See on pigem erakond, mis on pärinud nõukogude mentaliteedi,» rääkis Troitski usutluses Venemaa veebiagentuurile Fontanka.ru.

«See partei on ühest küljest ultranatsionalistlik - pooldades Eesti isolatsiooni, vastustades globaliseerumist ja rahvusvahelist koostööd, NATO-t ning eriti Euroopa Liitu. Nad soovivad välismaalaste riigist väljaajamist, kutsuvad kõiki asuma elama maale, korraldama oma elu vastavalt traditsioonilistele väärtustele,» rääkis Troitski väljaandele.

«Teadaolevalt ei ole üheski Eesti erakonnas nii suurt endiste kommunistide osakaalu kui EKRE-s. Erakonna auesimees on Arnold Rüütel, kes oli EKP viimane esimene sekretär (tegelikult ei ole Rüütel juhtinud kunagi Eesti komparteid (EKP), kuid ta oli nõukogude ajal EKP juhtkonnas ning tegutses pikalt Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehena - BNS),» seletas Troitski.

«Aga endisi natse ei ole siin enam ammu. Ja propagandajutud SS-laste rongkäikudest on täielik sonimine. On mingeid friike ja haruldasi mitte-formaale, kuid neid on kõikjal, ka Venemaal,» lisas Troitski vastuseks küsimusele natsismi mõjust Eesti sisepoliitikale.

«Natsism valitses Eestis nelja aasta vältel, 1941. aasta suvest kuni 1944. aasta sügiseni. Ja väita, et see mõjutas kuidagi Eesti ühiskonda, ma ei saa. Nõukogude võim püsis 1939. kuni 1991. aastani ja see mõjutas kogu elukorraldust,»

Venemaa praeguse võimu suhtes kriitiline Troitski kolis perega Eestisse elama 2014. aastal, teatades, et Helsingi Ülikool ning Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool pakkusid talle alates sügisest õppejõutööd.