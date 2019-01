Väliskomisjoni raport: märkimisväärne osa mõjutustegevusest on kandunud sotsiaalmeediasse

VÄLISKOMISJONI SOOVITUSED

1. Valeinfo äratundmine

* kui sa ei tunne info levitajat ega ole tema usaldusväärsuses kindel, suhtu edastatavasse informatsiooni kriitiliselt

* jälgi, kas aadress, kust infot levitatakse, on korrektne (desinformatsiooni levitamiseks tehtud lehekülgedel võib olla minimaalne erinevus sellega, mida üritatakse jäljendada. Näiteks: www.bloomberg.ma)

* tee selgeks, kas edastatava uudise pealkiri ja sisu on kooskõlas

* kontrolli otsingute kaudu, kas on teisi levitajaid ja kas need on usaldusväärsed

* kontrolli otsingu kaudu, kas portaal, mille kaudu uudis levib, on usaldusväärne;

Oluline on, et erakonnad (ning riiklikud ametiasutused) peavad ise tagama selle, et nende infosüsteemid oleksid kaitstud ja turvalised.

2. Valeinfo ja valeuudiste levitamise süstemaatiline avalikustamine

Lisaks avalikkuse harimise ning desinformatsiooni ära tundmise oskuste edendamine. Oluline on siin meediaväljaannete roll, kes kõige vahetumalt puutuvad kokku katsetega desinformatsiooni levitada (näiteks Kaitseliidu vabatahtlike eestvedav portaal Propastop). Sotsiaalmeedia monitoorimine ja seal levitatavale desinformatsioonile reageerimine, valeinformatsiooni ümberlükkamine vajab Eestis veel edendamist.

Siia alla kuulub aga ka teadusliku uurimistegevuse toetamine libateabe loomis- ja levikumehhanismide kaardistamiseks ning teadlaste julgustamine rohkem avalikes debattides faktipõhiselt sõna võtma;

3. Meedia ja sotsiaalmeedia eneseregulatsioon

Kõrged, avalikult deklareeritud ja jälgitavad ajakirjanduslikud standardid teabe omatoodangule (allika kontrollimine, rohkem kui ühele allikale toetumine). Selged sisereeglid vahendatud teabele ning reklaamile.

4. Teabepesu andmebüroo

Püsiva valitsusüksuse määramine välisriigist tuleneva organiseeritud teabepesu ning desinformatsiooni tuvastamiseks ning igapäevaseks võitluseks teabepesuga. Lisaks kaaluda ka vajadust rahapesu andmebüroos spetsiaalse üksuse loomiseks, mis keskendub valimis-eelsele teabepesu rahastamisele kui ründele demokraatliku süsteemi võtmeelemendi vastu-

5. Reklaami tellija ja finantseerija avalikustamine

(Reklaami)seaduse täiendused, mis reguleerivad digitaalse valimis-eelse poliitilise reklaami, sh erakondadest mittelähtuva valimis-eelse poliitilise reklaami üheselt arusaadavat tähistamist reklaamitarbija jaoks sotsiaalmeedia kanalites (reklaami tellijate ja finantseerijate selge esitamise nõue reklaami kestel vmt).

6. Koostöö Facebooki, Twitteri, YouTube´iga

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile või vabariigi valimiskomisjonile täiendavate ülesannete ja volituste andmine või vajaduse tekkel ad hoc parlamendi uurimiskomisjoni loomine: et tuvastada teabepesuks kasutatud raha ja info liikumise ahelad ning algallikad; eeldab mh järelepärimisi ja koostöösoovi globaalsetelt sotsiaalmeedia firmadelt.

7. Ringhäälinguseaduse muutmine

Ringhäälinguseaduse muutmine lihtsustamaks valimiseelse teabepesuga, desinformatsiooni levitamisega tegelevate meediakanalite leviku tõkestamist;

8. Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelises koostöös seadusandliku raamistiku loomine võitluseks teabepesu ning libateabe kasutamise vastu relvana pingete õhutamiseks.

Läbipaistvusnõuete järgimise kohustuse seadmine sotsiaalmeedia platvormidele nende suhtluses teabelevitajate (KYC – Know Your Customer) ning eetikanõuete järgimise kohustuse seadmine sotsiaalmeediaplatvormidele nende suhtluses kasutajatega (COE – Code of Ethics);

9. Rahvusvahelise koostöö institutsionaliseerimine

Püsiva koostöö- ja infovahetusraamistiku loomine liberaalsete demokraatiate vahel parimate valimis-eelse teabepesu vastaste praktikate vahetamiseks ning regulatsioonide ühtlustamiseks. Omavaheline regulaarne infojagamine võib oluliselt parandada erinevate riikide võimekust ohte ära tunda ja nendele reageerida;

10. Seadusandlik lahendus deep fake materjali leviku peatamiseks

Hetkel ei ole teadaolevalt üheski Euroopa Liidu riigis kiiret ja toimivat seadusandlikku lahendust nn deep fake materjali leviku peatamiseks. Eestil on võimalus olla selle olulise probleemi ennetamisel teenäitajaks. Seni ei ole veel ühtegi näidet, kus deep fake’i oleks edukalt valimise mõjutamiseks kasutatud, kuid tegu on sekkumise viisiga, mille võime väga suurt segadust tekitada, on märkimisväärne.

Oluline on mõista, et valimistesse sekkumise puhul on vastaseks riiklikult koordineeritud ja organiseeritud tegevus. Edukas vastuastumine sellele eeldab (lisaks tugevatele meediaväljaannetele, haritud meediatarbijatele ja ärksale kodanikuühiskonnale) samuti riiklikult organiseeritud samme.

Väliskomisjoni raporti koostaja on Keit Pentus-Rosimannus. Väliskomisjoni raportit arutanud komisjoni koosseis on: Marko Mihkelson (komisjoni esimees), Andres Herkel, Oudekki Loone, Mart Nutt, Barbi Pilvre, Henn Põlluaas, Valdo Randpere, Anne Sulling, Vladimir Velman.