Valimisvalvurid kutsuvad taas teavitama ebaausatest kampaaniavõtetest

Hea valimistava on koostatud selleks, et tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse, tugevdada demokraatiat ja tõsta valijate teadlikkust.

Valimiste valvurite koordinaatori Andrei Liimetsa sõnul on Eesti demokraatia piisavalt küps teadmistepõhiseks ning argumenteeritud aruteluks ja ebaausad valimisvõtted alandavad nii kandidaati ennast kui ka valijat. «Kandidaadid peaksid oma eeskujuga välja tooma parima demokraatlikest valimistest. Valimiste valvurite eesmärk on juhtida kriitilist tähelepanu neile, kes tegutsevad vastupidiselt, aga ka tunnustada teistpidi just neid, kes suudavad viia läbi sisulisi ja ausaid valimiskampaaniaid.»