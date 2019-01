Erakondade valimisprogrammid on täis hulgaliselt lubadusi, mis võimule saades ära teha kavatsetakse. Kuna aga ühe partei ainuvalitsust Eestisse ei tule ja liidu kokkuleppimiseks peavad osapooled alati millestki loobuma, jäävad mitmedki asjad neist tegemata. Sellega on programmides ka arvestatud. Aga kas oleks võimalik öelda, mis on need silmapaistvad asjad, mida programmidest kindlasti täide viiakse? On küll.