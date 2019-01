Siim Kallas: valimisvõitluse piiramine Eestis on jabur

«Kui lõpeb poliitikute artiklite avaldamine, ei tähenda see, et poliitikast ei räägita. Varavalgest hilisõhtuni jahvatavad kõik veebiväljaanded, raadio- ja telekanalid poliitilistel teemadel. Ainult et peaaegu ilma poliitikuteta. Seletajad on ajakirjanikud, igasugused isemõtlejad, «eksperdid». Miks jutumärkides? Aga selle pärast, et mitte keegi pole neist täiesti erapooletu. Igaühel on oma sümpaatiad ja antipaatiad. See on loomulik ja seda ei pea häbenema. Seda peab vaid teadma,» räägib ta.