Otse Postimehest: Kristina Šmigun-Vähi: halbu molekule pole kunagi olnud

Olete Reformierkonna üldnimekirja kolmas number, Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita neljas. Miks pidi see koht nii hea olema – saaksite ju niikuinii sisse?

Minu jaoks oli see nagu välk selgest taevast, et mulle nii kõva üldnimekirja koht määrati.

Te ei küsinud seda ise?

Ei küsinud ise. Kaja (Kallase – VK) jutust sain küll aru, et olen väga oluline liige Reformierakonna jaoks, et minu mõtted on head ja kasulikud. Aga nii kõva koht paneb mulle endale suure pinge peale.

Kuidas te ennast Reformierakonnas tunnete, ikkagi täiesti uus maailm?

Hästi toredad inimesed on. Eks ma läksin eelarvamusega. Ikka loen ju ajalehest, kuidas üksteist sopaga loobitakse. Aga inimeste soovid Eesti jaoks midagi ära teha on hästi siirad. Mul on kahju vaadata, kuidas usk poliitikasse on kahanenud. Kui saaks seda muuta, oleks hea.

Kes teid igapäevases parteielus kõige rohkem toetab, kätt hoiab?

Andrus Ansip näiteks annab nõu. Tema soovitab mul jääda ikka iseendaks. Riigikogu on ju läbilõige Eesti ühiskonnast, mina olen see üks esindaja, kes räägib igapäevaseid asju. Mul on kaks väikest last, kes käivad koolis ja trennis – ma räägin sellest, mida võiks teistmoodi teha.

Kui suure osa ajast kulutate kampaaniale?

Näiteks täna lähen Lasnamäe keskusesse tänavakampaaniat tegema. Sellest on ikka on aega möödas, kui ma võitlesin selle eest, et Eesti saaks endale kõva nime maailmas. Rahvas ei tea, kes ma praegu olen ja mis ma mõtlen. Ma lähen ja teen neid asju, mida tehakse. Kuigi, see ukselt uksele… Ma ise ei salli, kui mulle ukse taha tullakse. Üritan pigem inimestega tänaval suhelda. Minu jaoks on kodu selline turvakoht. Ei tahaks teha seda, mis mulle endale ei meeldi.

Poliitikas vajate lisaks olemasolevatele uusi kompetentse. Missuguste oskuste omandamisele pöörate kõige rohkem tähelepanu?

Kõige olulisem on, et Reformierakond on väga tugeva meeskonnaga. Siin on oma ala spetsialistid. Mina ei häbene küsida, mida arvatakse välispoliitikast ja teistest asjadest, et viia oma sisetunne kokku spetsialisti arvamusega. Ja ülitähtis on ka ära kuulata, mida inimesed tunnevad ja räägivad. Tahan tugevat koostööd ja kaasamist.

Kuidas õnnestub oma isiklike ja erakonna eesmärkide ühendamine?

Kõige toredam on see, et kõik erakonnad saavad aru: tervis on ülitähtis. Ja liikumine, sport. Sellega tuleb tegeleda.

Just, kõigile meeldib see teema. Oleksite saanud sama asja ajada Keskerakonnas või mis tahes muus erakonnas. Aga valisite Reformi.

Jah. Ma olen nende moodi. Ma olen seda meelt, et kui riik loob võimalused, siis oma õnne nimel peab igaüks ise tööd tegema.