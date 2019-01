Samuti otsustas VVK, et Riigikogu valimistel osaleb Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjaga, kus on 11 kandidaati ja mille volitatud esindajateks on Julia Sommer ja Taivo Rist. «Vabariigi Valimiskomisjon kuulas argumente ning küsis erakonnalt dokumente esindusorganite kohta,» selgitas Eerik. «Pärast põhjalikku olukorra kaalumist lähtusime otsuse tegemisel põhimõttest, et kui erakond esitab teise nimekirja, võtab ta sellega esimese tagasi. Esimene nimekiri esitati 13. jaanuaril, teine 17. jaanuaril,» lisas Eerik.