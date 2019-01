Kaks endist Isamaa liiget kandideerivad riigikokku Eesti 200 ridades

Nii Tali kui ka Kiviberg on otsustanud Eesti 200 ridades riigikokku kandideerida parteitute kandidaatidena.

Kivibergi võimalikust kaasalöömisest Eesti 200 ridades räägiti juba suvel, kui 23 aastat Isamaa erakonnas olnud Kiviberg erakonnast välja astus. «Arvestades Eestis ja maailmas toimuvat, on äärmiselt vajalik näidata, et rahvuslus saab olla sõbralik, edasiviiv ning muudesse kultuuridesse lugupidavalt suhtuv. Hiljutise omavalitsusjuhina on mul kogemust ning teadmisi, kuidas aidata kaasa Eesti piirkondlikult tasakaalustatud arengule,» kommenteeris endine Viljandi linnapea ja Viljandi Folgi peakorraldaja Ando Kiviberg pressiteate vahendusel.