RÜE senised juhid kandideerivad Vabaerakonna nimekirjas

«Meie erakonnale käib ülejõu panna välja 62 500 eurot riigilõivuks ja eelmised riigikogu valimised näitasid, et vähendatud nimekirjaga pole mõtet välja minna. Meie erakond on toetanud parempoolsete väikeparteide ühinemist ja arvan, et see oleks juba hea algus näitamaks, et me oleme koostöövõimeline erakond,» lisas Raudsepp kolmapäeval.