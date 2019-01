Nestor: kõige rumalam on Isamaa ettepanek kaotada kogumispension

Nestori sõnul on meile sarnastes ühiskondadeks kombeks, et eakatel on oma sissetulek - pension. See annab neile sõltumatuse oma laste toimetulekust ja järeltulevate põlvede sissetulekutest. «Kohustuslik kogumispension moodustab Saksamaal kaks kolmandikku ja Rootsis üle poole inimesele väljamakstavast pensionist. Kui majanduslikult stabiilisetes ja jõukates riikides on vanemaealiste toimetulek tagatud kohustusliku kogumispensioniga, siis ei näe ma põhjust korraldada seda Eestis teistmoodi,» ütles Nestor Tartu- ja Jõgevamaal eakatele SDE valimislubadusi tutvustades.