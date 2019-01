Seeder: Katri Raik ostab vene valijate hääli

Kuna Katri Raik kandideerib sotside esinumbrina Ida-Virumaal, tähendab see Seedri sõnul seda, et tegelikult tähendab Raiki avaldus katset meelitada niimoodi venekeelseid valijaid enda poolt hääletama. «See on riigikogu valimisteks häälte ostmine, pakkudes vastu eesti kodakondsust. Samas distantseeruvad peasekretär Kalvi Kõva ja välisminister Sven Mikser siseministri ettepanekust, et säilitada eestikeelsete valijate toetus, nimetades Raiki ettepanekut isiklikuks seisukohaks,» ütles Seeder.