Anu Toots: parteides on tunda peataolekut

Kogu aeg ju pahandab Ratasega. Hea Jüri teeb seda ja teist valesti.

No see oli üks nüanss. Kaja Kallas rääkis, et meie tegime – aga see ei olnud otseselt Reformierakonna saavutus või teene. Pigem võib president riigist rääkida meie-vormis, erakond peaks end palju selgemini positsioneerima. Kallase kõne mõjus aegununa: selle valiku, kas ida või lääs, on kõik ära teinud, kaasa arvatud EKRE. Kui keegi püüab öelda, et EKRE tahab tagasi nõukogude stiilis totalitaarsesse ühiskonda, siis – kindlasti mitte. Ka läänes on EKRE värvi parteisid, paljudes Euroopa riikides. Selline probleemiasetus on täiesti out of date.

Avatus ja suletus?

See on samuti vähem terav kui näiteks kaks aastat tagasi, kui oli Euroopa rändekriis. Siis oli tõesti kergelt hüsteeriline olukord, praegu on see palju parem.

Keskerakonna programmi põhilisi jooni teame, kuigi programm pole viimseni viimistletud. Teie kokkuvõte?

Keskerakonna programmi tugevus on selles, et ta räägib riigist, mitte lindudest-loomadest, puhtast õhust ja õnnetundest, mis võib olemas olla ilma riigi ja poliitikata. Riigimehelikkus on Keskerakonna tugev külg. Mingit kannapööret ei tule. Keskerakond jääb sotsiaalliberaalseks erakonnaks, mis flirdib võrdsema lähenemisega ühiskonnale ja on kaugel klassikalisest sotsiaaldemokraatiast.

Reformierakond püüab tõsta fookusse majandust.

Reformierakonna programm jättis kahetise tunde. Seal on palju sellist, mida on teinud varasemad valitsused, sealhulgas need, milles RE oli partner. Nad jätkavad sama liini. Teisalt püüab RE end näidata ehtsa neoliberaalse parteina, mis pooldab erastamist, riigi tagasitõmbamist. Nad tahavad reformida sotsiaalpoliitikat sedasi, et see suurendab ebavõrdsust. Nad pakuvad välja, et inimesed võiksid teise pensionisambasse rohkem ise sisse maksta ja pensionid on tulumaksust maha. See on pensionäride varandusliku ebavõrdsuse suurendamine.

Kuivõrd märkasite RE programmis soovi kõnetada rahvuskonservatiivset valijat?

Eks seda mingil määral on. Ju nad tunnevad EKRE hingust kuklas ja see sunnib flirtima ka rahvuskonservatiivsete mõtetega: Eesti ettevõtete soosimine, eesti keele tähtsustamine. Nad väldivad ka rändeleppega tekkinud ohtu, et neid võidaks süüdistada globalismis. Märgiline on, et rändeleppe ajal ei suutnud nad tegelikult erakonna positsioone sõnastada.

Eesti 200le on ette heidetud, et nende pika plaani nõudmises on vähe konkreetsust. Programm näitab, et konkretiseerumine on toimunud, on see küllaldane?

See on juba ülepingutatud konkretiseerumine. Kui ma eile selle programmi lahti võtsin ja nägin, et see on üle saja lehekülge pikk, panin selle ruttu kinni. Kui erakond ei suuda seada prioriteete, siis minu jaoks pole see partei, mille poolt häält anda.

No eks nad vastasid kriitikale.

Ja sellevõrra on programm läinud vastuolulisemaks. Seal on hästi parempoolseid asju ja sotsiaalseid teemasid, nii et Eesti 200 on praegu raske positsioneerida.