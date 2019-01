Lauri Hussar siirdub Postimehest poliitikasse

Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo lausus, et Eesti Meedia lõpetas samal päeval Hussariga töösuhte. «Täname Laurit tehtud töö eest, kuid samas on äärmiselt kahetsusväärne, et ta tegi oma otsuse teatavaks alles vahetult enne kandidaatide registreerimise lõppu, põhimõtteliselt viimasel minutil,» lausus Nikkolo. «Selline käitumine Eesti suurima päevalehe peatoimetaja poolt paneb Postimehe keerulisse olukorda, kus võidakse kahtluse alla seada nii meie usaldusväärsus ja ajakirjanike professionaalne töö. See heidab varju ajakirjanduse sõltumatusele tervikuna.»