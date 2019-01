Äsja lõppenud poliitnädalavahetusel kogunesid oma programme ja valimisnimekirju kinnitama koguni neli erakonda. Tänaseks on mõne erandiga teada kõigi olulisemate ja suuremate parteide kesksed ideed valimisteks ja isikud, keda saab valida neid ellu viima. Kuna võitlus koalitsiooni moodustamise võimaluse pärast on seekord tõsine, kumab nii nimekirjadest kui programmidest läbi, et juhuse hooleks ei jäeta midagi ning riske võtma ei hakata.