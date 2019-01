Alko1000 poeketi omanik Einar Visnapuu kandideerib Eesti 200 ridades riigikokku

Visnapuu sõnul on uus poliitiline jõud Eesti 200 erakond, millel -ei ole küljes vana taaka ja mis on rääkinud teemadest otse ja ausalt. «Minule selline stiil sobib. Kandideerima toob mind muuhulgas soov rääkida kaasa Eesti spordi toetamises, mis on Eesti riigil unarusse jäänud. Võin paadunud Eesti motospordi toetajana öelda, et näiteks sellele alale on riigipoolne tugi täiesti olematu, kuigi samal ajal naaberriikides on olukord täiesti teine,» selgitas Visnapuu.