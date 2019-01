Urmas Reinsalu migratsiooniprobleemist: Vahemerel tabatud migrantidega laevad tuleb saata tagasi päritoluriiki

«Eesti peab säilitama kontrolli migratsiooni üle,» nii algab justiitsministri Urmas Reinsalu Facebooki postitus. Reinsalu sõnul on viimastel aegadel kuulda, et sisserände kvoote tuleks kaotada ning kvoodi kaotusest räägivad need, kes sügisel toetasid ÜRO migratsioonipakti. Eestil tuleb järgnevatel kuudel langetada otsuseid ka Euroopa Liidu rändeküsimuses, «millel on Eesti otsustamisõigusele kaugeleulatuvad tagajärjed.» Isamaa seisukoht on, et tuleb säilitada kontroll rände üle.